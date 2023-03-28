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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:00
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:06
у алки привык смотреть в истории орехов. а тут зашел в раздел кэшбэк а там по нулям.
да и в самой операции и у алки и у котобанды видна сумма кэшбэка
Додано: Пон 27 бер, 2023 11:52
Не хотят они давать лимит на верикард при открытой Б5 с лимитом.
Сам жду апреля, чтоб закрыться по Б5 и, возможно, нальют не Верку.
Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00
Re: ТАСКОМБАНК
такс. муки новичка продолжаются.
где у таськи найти в приложухе курсы валют для карт?
Додано: Вів 28 бер, 2023 06:02
Вот-вот, потому и решили.
Вот только вышло, что и по Б5 лимит ушел... и по Верке не пришел... Ну, там того лимита было... не так уж сильно и жалко.
Но нам в известном отделении вообще сказали: "Без закрытия Б5 открыть Верку нельзя", причем о лимите даже речь не шла.
Короче, запутали.
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53
[quote="5558937:Искатель"]
Но нам в известном отделении вообще сказали: "Без закрытия Б5 открыть Верку нельзя", причем о лимите даже речь не шла.
Короче, запутали.[/quote]
Мне открыли без проблем, даже попытались запросить лимит на верку. Но что-то не вышло, сказали закрывать Б5. Я решил дождаться и по сроку закрыть, а дальше уже как будет.
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