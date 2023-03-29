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ТАСКОМБАНК
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:00
mephala написав:
как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?
В мобильном приложении, в разделе "Сообщения".
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:06
Amethyst написав: mephala написав:
как у таськи увидеть начислился кэшбэк по операции или не начислился?
так обычно в пуше все видно
Через 2..3 дн(после проводки) посмотреть по pdf-выписке
у алки привык смотреть в истории орехов. а тут зашел в раздел кэшбэк а там по нулям.
да и в самой операции и у алки и у котобанды видна сумма кэшбэка
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mephala
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:52
mephala написав:
А почему вы решили закрывать Б5 для открытия Вэрикард?
Мне открыли и дали лимит на Вэрикард без закрытия Б5. У меня сейчас две карты.
Правда Б5 у меня от рождения была дебетной так как таська жлобиха
Не хотят они давать лимит на верикард при открытой Б5 с лимитом.
Сам жду апреля, чтоб закрыться по Б5 и, возможно, нальют не Верку.
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mihasik
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00
такс. муки новичка продолжаются.
где у таськи найти в приложухе курсы валют для карт?
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mephala
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:02
mihasik написав: mephala написав:
А почему вы решили закрывать Б5 для открытия Вэрикард?
Мне открыли и дали лимит на Вэрикард без закрытия Б5. У меня сейчас две карты.
Правда Б5 у меня от рождения была дебетной так как таська жлобиха
Не хотят они давать лимит на верикард при открытой Б5 с лимитом.
Сам жду апреля, чтоб закрыться по Б5 и, возможно, нальют не Верку.
Вот-вот, потому и решили.
Вот только вышло, что и по Б5 лимит ушел... и по Верке не пришел... Ну, там того лимита было... не так уж сильно и жалко.
Но нам в известном отделении вообще сказали: "Без закрытия Б5 открыть Верку нельзя", причем о лимите даже речь не шла.
Короче, запутали.
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Искатель
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:53
[quote="5558937:Искатель"]
Но нам в известном отделении вообще сказали: "Без закрытия Б5 открыть Верку нельзя", причем о лимите даже речь не шла.
Короче, запутали.[/quote]
Мне открыли без проблем, даже попытались запросить лимит на верку. Но что-то не вышло, сказали закрывать Б5. Я решил дождаться и по сроку закрыть, а дальше уже как будет.
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mihasik
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Додано: Сер 29 бер, 2023 06:56
Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.
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Искатель
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:02
Искатель написав:Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.
В ТАСі не знаю, але такі бувають у відділеннях Сенсу, чом би там не зняти?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:06
Искатель написав:
Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.
В Тасе ни разу не видел бесконтактных банкоматов, даже в главном офисе на Петлюры старые допотопные банкоматы.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 29 бер, 2023 08:17
lloydbanksua написав: Искатель написав:
Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.
В Тасе ни разу не видел бесконтактных банкоматов, даже в главном офисе на Петлюры старые допотопные банкоматы.
Майже у всіх відділеннях (КИїв, Львів, Одеса) де був, такі бачив.
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