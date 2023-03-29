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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:11

  Кочевник написав:
  lloydbanksua написав:
  Искатель написав:Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.

В Тасе ни разу не видел бесконтактных банкоматов, даже в главном офисе на Петлюры старые допотопные банкоматы.

Майже у всіх відділеннях (КИїв, Львів, Одеса) де був, такі бачив.

Такі - це які? Старі допотопні чи нові безконтактні?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:33

Re: ТАСКОМБАНК

Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській, Раїси Окіпної, пр. Соборності. У Львові - на Науковій, на Сихові, на Чайковського. Навіть в провінційному Стрию був безконтакт у Сенса.

Ще бачив безконтакти в ОТП у відділеннях.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 10:57

  Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Раїси Окіпної,

Недавно был в этом отделении - стоял старый, без NFC.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:00

Re: ТАСКОМБАНК

Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській, Раїси Окіпної, пр. Соборності. У Львові - на Науковій, на Сихові, на Чайковського. Навіть в провінційному Стрию був безконтакт у Сенса.

Ще бачив безконтакти в ОТП у відділеннях.
+У Львові бачив на вул.Шолом Алейхема
Zochan
 
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