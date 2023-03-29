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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 бер, 2023 10:11
Кочевник написав: lloydbanksua написав: Искатель написав:
Вопрос к киевлянам.
В каких-то отделениях есть банкоматы, в которых можно снять наличку с помощью Google Pay? Ну т.е. бесконтактным способом с виртуальной Плативки?
Очень нужно.
В Тасе ни разу не видел бесконтактных банкоматов, даже в главном офисе на Петлюры старые допотопные банкоматы.
Майже у всіх відділеннях (КИїв, Львів, Одеса) де був, такі бачив.
Такі - це які? Старі допотопні чи нові безконтактні?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:33
Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській, Раїси Окіпної, пр. Соборності. У Львові - на Науковій, на Сихові, на Чайковського. Навіть в провінційному Стрию був безконтакт у Сенса.
Ще бачив безконтакти в ОТП у відділеннях.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:57
Кочевник написав:
Нові безконтактні. В Києві - на Раїси Окіпної,
Недавно был в этом отделении - стоял старый, без NFC.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:00
Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській, Раїси Окіпної, пр. Соборності. У Львові - на Науковій, на Сихові, на Чайковського. Навіть в провінційному Стрию був безконтакт у Сенса.
Ще бачив безконтакти в ОТП у відділеннях.
+У Львові бачив на вул.Шолом Алейхема
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:56
Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській
немає взагалі
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:00
2XL написав:
Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській
немає взагалі
У відділенні є, два в тамбурі, третій всередині відділення. Чи ви про той, що біля Велмарта?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 15:58
2XL написав:
Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській
немає взагалі
то він про всі безконтактні банкомати пише, а не ТАСа.
На Бориспільській є СенсБанк, там (мабуть) новий безконтактний банкомат (3 шт). Як то так...
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novichok
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Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20
novichok написав: 2XL написав:
Кочевник написав:Нові безконтактні. В Києві - на Бориспільській
немає взагалі
то він про всі безконтактні банкомати пише, а не ТАСа.
На Бориспільській є СенсБанк, там (мабуть) новий безконтактний банкомат (3 шт). Як то так...
Да, только речь шла именно о ТАСовских. Сенсовские почти в каждом отделении новые.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 16:46
Кочевник
novichok написав: 2XL написав:
то він про всі безконтактні банкомати пише, а не ТАСа.
На Бориспільській є СенсБанк, там (мабуть) новий безконтактний банкомат (3 шт). Як то так...
Да, только речь шла именно о ТАСовских. Сенсовские почти в каждом отделении новые.
не пойняв так видав всі безконтактні , які йому на око впали. ІМХО
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