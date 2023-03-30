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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:25

  curiousobro написав:Погашав заборгованість кредитки з моно за допомогою кнопки ПОГАСИТИ КРЕДИТ в ТАС2Ю,
ТАС видав що щось пішло не так і не зарахував, але з моно списання таки було :(

Питання до знатоків - кому писати - тасі чи моні?

ЗИ: От тобі і надійний пиптик...

Писати тому чий сервіс - тобто Тасі. В різні часи в мене подібне було в додатках двох різних банків. Кошти в обох випадках зависали десь на тиждень після чого повертались у підсумку на банк донор. Але це баг банку власника-тягнучки. Будь що прискорити може тільки він
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:31

  curiousobro написав:Погашав заборгованість кредитки з моно за допомогою кнопки ПОГАСИТИ КРЕДИТ в ТАС2Ю,
ТАС видав що щось пішло не так і не зарахував, але з моно списання таки було :(
Питання до знатоків - кому писати - тасі чи моні?

Для надежности и успокоения души - в оба банка.
Но изначально Тас. Моно - уже по необходимости.
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 19:51

  mephala написав:такс. муки новичка продолжаются.
где у таськи найти в приложухе курсы валют для карт?


так как никто не ответил то отвечаю сам :mrgreen:
в приложухе у таськи никак не увидеть. только на их веб сайте.

ЗЫ
а вывод начисленного кэшбэка так и функционирует как раньше?
нужно вывести в последний день квартала иначе сгорит?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 20:32

Re: ТАСКОМБАНК

  mephala написав:нужно вывести в последний день квартала иначе сгорит?
В 17:00 первого рабочего дня квартала кешбек за прошлый квартал обнуляется.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 10:47

Кешбек по very card при снятии облагается налогом 19,5% ?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:00

  emeta написав:Кешбек по very card при снятии облагается налогом 19,5% ?

Облагается.
У вас ЗАГАЛЬНИЙ для всіх ваших карток кешбек-рахунок.
Але треба враховувати, шо на цей кешбек-рахунок КБ нараховується з наперед завищеною на /0.805 сумою :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:31

  Amethyst написав:
  emeta написав:Кешбек по very card при снятии облагается налогом 19,5% ?

Облагается.
У вас ЗАГАЛЬНИЙ для всіх ваших карток кешбек-рахунок.
Але треба враховувати, шо на цей кешбек-рахунок КБ нараховується з наперед завищеною на /0.805 сумою :wink:


то-то я думаю, чо значит фраза на сайте
Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк

Так получается, что без налогов таки в итоге?


И ещё, в приложении как-то убедиться, что погасил траты прошлого месяца можно?
Такого нет?
ваша карта находится в льготном периоде, вы не платите за кредит, чтобы и дальше оставаться в грейсе, вам необходимо пополнить..

или избалован mono и абанком?
Кинул p2p с izi на verycard - "проведено", но цифры "Льготный период" и "Обязательный палтёж" не изменились. Ждать сутки? или нужно было СЭПать, чтобы всё прошло оперативнее?
emeta
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