Amethyst написав: emeta написав:
Кешбек по very card при снятии облагается налогом 19,5% ?
Облагается.
У вас ЗАГАЛЬНИЙ для всіх ваших карток кешбек-рахунок.
Але треба враховувати, шо на цей кешбек-рахунок КБ нараховується з наперед завищеною на /0.805 сумою
то-то я думаю, чо значит фраза на сайте
Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк
Так получается, что без налогов таки в итоге?
И ещё, в приложении как-то убедиться, что погасил траты прошлого месяца можно?
Такого нет?
ваша карта находится в льготном периоде, вы не платите за кредит, чтобы и дальше оставаться в грейсе, вам необходимо пополнить..
или избалован mono и абанком?
Кинул p2p с izi на verycard - "проведено", но цифры "Льготный период" и "Обязательный палтёж" не изменились. Ждать сутки? или нужно было СЭПать, чтобы всё прошло оперативнее?