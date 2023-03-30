curiousobro написав:Погашав заборгованість кредитки з моно за допомогою кнопки ПОГАСИТИ КРЕДИТ в ТАС2Ю, ТАС видав що щось пішло не так і не зарахував, але з моно списання таки було
Питання до знатоків - кому писати - тасі чи моні?
ЗИ: От тобі і надійний пиптик...
Писати тому чий сервіс - тобто Тасі. В різні часи в мене подібне було в додатках двох різних банків. Кошти в обох випадках зависали десь на тиждень після чого повертались у підсумку на банк донор. Але це баг банку власника-тягнучки. Будь що прискорити може тільки він
curiousobro написав:Погашав заборгованість кредитки з моно за допомогою кнопки ПОГАСИТИ КРЕДИТ в ТАС2Ю, ТАС видав що щось пішло не так і не зарахував, але з моно списання таки було Питання до знатоків - кому писати - тасі чи моні?
Для надежности и успокоения души - в оба банка. Но изначально Тас. Моно - уже по необходимости.
emeta написав:Кешбек по very card при снятии облагается налогом 19,5% ?
Облагается. У вас ЗАГАЛЬНИЙ для всіх ваших карток кешбек-рахунок. Але треба враховувати, шо на цей кешбек-рахунок КБ нараховується з наперед завищеною на /0.805 сумою
то-то я думаю, чо значит фраза на сайте
Чесний кешбек без прихованих податків, всі податки за вас сплачує Банк
Так получается, что без налогов таки в итоге?
И ещё, в приложении как-то убедиться, что погасил траты прошлого месяца можно? Такого нет?
ваша карта находится в льготном периоде, вы не платите за кредит, чтобы и дальше оставаться в грейсе, вам необходимо пополнить..
или избалован mono и абанком? Кинул p2p с izi на verycard - "проведено", но цифры "Льготный период" и "Обязательный плaтёж" не изменились. Ждать сутки? или нужно было СЭПать, чтобы всё прошло оперативнее?