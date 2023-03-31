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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:44
emeta написав: Amethyst написав:
Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте
Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p
Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
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Amethyst
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:36
Amethyst написав: emeta написав: Amethyst написав:
Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте
Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p
Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.
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lel
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:50
lel написав:
Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.
Теж гасився пімпою з Моні... ТАС написав,що платіж не пройшов, з Моні списало,на ТАС не прийшло, верніше прийшло через...40 хв.
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