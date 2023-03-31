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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:44

  emeta написав:
  Amethyst написав:Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте


Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p

Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:36

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  emeta написав:
  Amethyst написав:Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте


Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p

Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:50

  lel написав:Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.

Теж гасився пімпою з Моні... ТАС написав,що платіж не пройшов, з Моні списало,на ТАС не прийшло, верніше прийшло через...40 хв.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:06

  novichok написав:
  lel написав:Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.

Теж гасився пімпою з Моні... ТАС написав,що платіж не пройшов, з Моні списало,на ТАС не прийшло, верніше прийшло через...40 хв.

Добре що дойшло. В мене досі висить невідомо де.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:53

Re: ТАСКОМБАНК

А есть у кого сохраненная ссылка на сообщение/байку/лонгрид о девочке Лене(?) и банках, на примере которой объясняются нюансы переводов р2р и реального отображения денег на счетах и вытекающих из этого последствиях?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:08

  Ferlakur написав:А есть у кого сохраненная ссылка на сообщение/байку/лонгрид о девочке Лене(?) и банках, на примере которой объясняются нюансы переводов р2р и реального отображения денег на счетах и вытекающих из этого последствиях?

Якщо під Лєною малась на увазі Настя - то мабуть ось це viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Alien
 
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