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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:44

  emeta написав:
  Amethyst написав:Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте


Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p

Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:36

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  emeta написав:
  Amethyst написав:Краще гасити(тягнути) із ІБ/застосунку по отой (зеленій) пімпе для погашення!
СЕП/внутрібанк може відобразитися за 1..2 години, перевіряйте


Пока не изменились цифры под картой ни "Обязательный платёж" ни "Льготный период"
Если сегодняшний p2p с izi до завтра не долетит, придется СЭПать с той же izi завтра. Может быстрее получится чем p2p

Сранно, у меня за 5 сек баланс на Тасе меняется при р2р с иЗи (пуш приходит)
Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:50

  lel написав:Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.

Теж гасився пімпою з Моні... ТАС написав,що платіж не пройшов, з Моні списало,на ТАС не прийшло, верніше прийшло через...40 хв.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:06

  novichok написав:
  lel написав:Гасив пімпою кредитку привязаною картою (Моно). Зараховували 30хв. Вже почав нервувати. Поки чекав зняв кешбек, щоб оновити баланс- швидко оновився, але ще чекав.

Теж гасився пімпою з Моні... ТАС написав,що платіж не пройшов, з Моні списало,на ТАС не прийшло, верніше прийшло через...40 хв.

Добре що дойшло. В мене досі висить невідомо де.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 19:53

Re: ТАСКОМБАНК

А есть у кого сохраненная ссылка на сообщение/байку/лонгрид о девочке Лене(?) и банках, на примере которой объясняются нюансы переводов р2р и реального отображения денег на счетах и вытекающих из этого последствиях?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 20:08

  Ferlakur написав:А есть у кого сохраненная ссылка на сообщение/байку/лонгрид о девочке Лене(?) и банках, на примере которой объясняются нюансы переводов р2р и реального отображения денег на счетах и вытекающих из этого последствиях?

Якщо під Лєною малась на увазі Настя - то мабуть ось це viewtopic.php?p=4892693#p4892693
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:35

По very card пополнение мобильного проходит как коммуналка?
Есть кешбэк?
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:56

  emeta написав:По very card пополнение мобильного проходит как коммуналка?
Есть кешбэк?

Ви про який взагалі спосіб поповнення питаєте? Адже відповідь на ваше питання дуже залежить від того через якого агрегатора платежів поповнювати та який при цьому у нього буде МСС. Можете протестити - поповнивши телефон на мінімальну суму (у різних агрегаторів вона свою) - результат одразу побачите у пуш-повідомлені.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:41

Re: ТАСКОМБАНК

emeta написав:По very card пополнение мобильного проходит как коммуналка?
Есть кешбэк?
На офіційних сайтах ВФ, КС і Лайфа- є. І це не комуналка. А телекомунікаційні послуги.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:43

  emeta написав:По very card пополнение мобильного проходит как коммуналка?
Есть кешбэк?

Если с сайта или приложение оператора, то кешбек есть. Мсс 4814.
Ferlakur
 
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