RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4392
З нами з: 14.10.08
Подякував: 279 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:10

  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3913
З нами з: 05.05.21
Подякував: 268 раз.
Подякували: 727 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, ingtrans і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1752)
01.04.2023 21:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.