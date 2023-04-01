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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 19:36
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
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Ferlakur
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:10
Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
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Amethyst
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