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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 19:36
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
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Ferlakur
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:10
Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
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Amethyst
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:24
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Спалили о 18-ій, нарахували о 20-й. ТАСька вкрала 43 копійки! Нізабудім, ніпрастім!!!
п.С. думаю, що тепер і списання за самими картковими операціями будуть і у вихідні.
Востаннє редагувалось klug
в Суб 01 кві, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:25
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".
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Ferlakur
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:26
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".
Так написано у правилах, але практика - критерій істини.
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klug
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:28
klug написав: Ferlakur написав: Amethyst написав:
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".
Так написано у правилах, але практика - критерій істини.
Якщо спалюють всупереч правилам, треба чинити шкандаль.
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Ferlakur
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Додано: Суб 01 кві, 2023 20:30
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".
Ааа, да-да, сжигают в 18:00, начисляют после 21:00...
Вот с рабочим днем как-то не задалось. Нуна обжаловать
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Amethyst
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Додано: Суб 01 кві, 2023 21:13
Сегодня, в субботу, и начислили, и удалось вывести на счет.
Забавно, даже очень.
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Искатель
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