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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 19:36

Re: ТАСКОМБАНК

Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:10

  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:24

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?

Спалили о 18-ій, нарахували о 20-й. ТАСька вкрала 43 копійки! Нізабудім, ніпрастім!!!

п.С. думаю, що тепер і списання за самими картковими операціями будуть і у вихідні.
Востаннє редагувалось klug в Суб 01 кві, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:25

  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?

Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:26

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?

Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".

Так написано у правилах, але практика - критерій істини.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:28

  klug написав:
  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?

Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".

Так написано у правилах, але практика - критерій істини.

Якщо спалюють всупереч правилам, треба чинити шкандаль.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:30

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Теперь кешбек выплачивают и по выходным. Сегодня выплатили по операциям за 30 марта.

а сжигают тоже по выходным шоли, т.е. вместо 3го седня после 21:00 шоли сожгли 1й квартал?

Сжигают "о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу".

Ааа, да-да, сжигают в 18:00, начисляют после 21:00...
Вот с рабочим днем как-то не задалось. Нуна обжаловать :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 21:13

Сегодня, в субботу, и начислили, и удалось вывести на счет.
Забавно, даже очень.
Искатель
 
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