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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:10

Ferlakur

Підтримую.

В них же в
"ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» -- https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf -- Додаток до Протоколу Тарифного комітету No 58-5 від 08.09.2022
Введено в дію 01.10.2022:

18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 03:40

  alibob написав:Ferlakur

Підтримую.

В них же в
"ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» -- https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf -- Додаток до Протоколу Тарифного комітету No 58-5 від 08.09.2022
Введено в дію 01.10.2022:

18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».

А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:45

  1finanсier написав:
  alibob написав:Ferlakur

Підтримую.

В них же в
"ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ «ЗАОЩАДЖУЙ НА ПОКУПКАХ З ТАСКОМБАНК» -- https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf -- Додаток до Протоколу Тарифного комітету No 58-5 від 08.09.2022
Введено в дію 01.10.2022:

18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».

А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?

В розділі "Документи" на сторінках Very card, Велика п'ятірка і Pudra card — Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК».
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:05

Re: ТАСКОМБАНК

интересно а теперь и покупки будут проводиться выходными?
раньше купленное в четверг могло и понедельником провестись по счету.
теперь на выхах проведет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:35

  mephala написав:интересно а теперь и покупки будут проводиться выходными?
раньше купленное в четверг могло и понедельником провестись по счету.
теперь на выхах проведет?

Я от никак не пойму причем тут СЕП до АБС и кардпроцессинХа :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:10

  Amethyst написав:
  mephala написав:интересно а теперь и покупки будут проводиться выходными?
раньше купленное в четверг могло и понедельником провестись по счету.
теперь на выхах проведет?

Я от никак не пойму причем тут СЕП до АБС и кардпроцессинХа :mrgreen:

Зміни у регламенті СЕП викликали зміну у опердні, а отже і у АБС. Чи вплинуло це на процесинг також - побачимо. Я теж припускаю, що з боку процесингу жодних вихідних немає і усе впиралося у "вихідний" опердень банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:09

Із практики - оплата яка зазвичай проводиться по рахунку на другий робочий день (заправка окко) і здійснена у четвер 30.03 наразі по рахунку ще не проведена. Вангую що це таки станеться у понеділок 03.04. тому на процесінг перехід на сеп-4 у Тасі здається точно не вплинув
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:26

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 19:54

  Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.

Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться
Alien
 
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  #<1 ... 174175176177
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