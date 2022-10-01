18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
18. Організатор о 18:00 кожного першого робочого дня першого місяця кварталу (січень, квітень, липень, жовтень) списує суму всіх Бонусів, що були нараховані Клієнту на його Бонусний рахунок за період дії Програми, але не були виплачені Учасником на свій картковий рахунок через систему ІБ «TAS2U».
А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?
В розділі "Документи" на сторінках Very card, Велика п'ятірка і Pudra card — Діюча редакція офіційних умов бонусної Програми «Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК».
mephala написав:интересно а теперь и покупки будут проводиться выходными? раньше купленное в четверг могло и понедельником провестись по счету. теперь на выхах проведет?
Я от никак не пойму причем тут СЕП до АБС и кардпроцессинХа
Зміни у регламенті СЕП викликали зміну у опердні, а отже і у АБС. Чи вплинуло це на процесинг також - побачимо. Я теж припускаю, що з боку процесингу жодних вихідних немає і усе впиралося у "вихідний" опердень банки.
Із практики - оплата яка зазвичай проводиться по рахунку на другий робочий день (заправка окко) і здійснена у четвер 30.03 наразі по рахунку ще не проведена. Вангую що це таки станеться у понеділок 03.04. тому на процесінг перехід на сеп-4 у Тасі здається точно не вплинув
Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.
Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться