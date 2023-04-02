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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:42
lara_08 наразі у виписці не бачу дати проведення по рахунку тільки дата та час оплати карткою. Втім сам напис у виписці вже кирилицею (якщо у Тасі це все щось значить).
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