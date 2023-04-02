ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 кві, 2023 21:17
Alien написав: Ferlakur написав:
Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.
Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться
А самі операції покупки в виписці теж вже проведені сьогоднішньою датою?
lara_08
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:42
lara_08 наразі у виписці не бачу дати проведення по рахунку тільки дата та час оплати карткою. Втім сам напис у виписці вже кирилицею (якщо у Тасі це все щось значить).
Alien
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:24
1finanсier
"А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?"
Я ж надав посилання, просто клацніть на
https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf
.
alibob
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Додано: Нед 02 кві, 2023 22:27
Ferlakur написав:
Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.
Вывел 31-го, вывел 1-го и вывел 2-го (с полчаса назад). Все вышло, провелось, зачислилось.
Искатель
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