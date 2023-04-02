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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:17

  Alien написав:
  Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.

Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться

А самі операції покупки в виписці теж вже проведені сьогоднішньою датою?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:42

lara_08 наразі у виписці не бачу дати проведення по рахунку тільки дата та час оплати карткою. Втім сам напис у виписці вже кирилицею (якщо у Тасі це все щось значить).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:24

1finanсier
"А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?"

Я ж надав посилання, просто клацніть на https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:27

  Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.

Вывел 31-го, вывел 1-го и вывел 2-го (с полчаса назад). Все вышло, провелось, зачислилось.
Искатель
 
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