Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.
Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться
А самі операції покупки в виписці теж вже проведені сьогоднішньою датою?
vasylbel59 Нарахування бонусів CashBack за програмою- 20:01 31.03.2023; списання суми невикористаних бонусів -18:02 01.04.2023р. Дзвонив на ГЛ-відповіла, що згідно постанови НБУ операційний день поширюється і на вихідні, тому списання 1.4.2023р. відбулось правильно. Я зауважив, що в Умовах програми кешбеку написано робочий день першого місяця кварталу, а не операцйний. Відповідь: тепер це одне і теж- опараційний=робочий. Повернути списані кошти неможливо.
Залишив заявку з другої спроби у тасі на неправомірне списання кешбеку раніше визначеного правилами часу. Взяли скаргу з другої спроби - перша оператор зривалася на крик про новий регламент СЕП від НБУ, але не змогла нічого внятного сказати, як від НБУ залежать правила кешбеку таськи, які пише і виконує сама таська) Реально виродки, їх у правила тикаєш носом, а воно ще і обурюється. Чекаю 3 дні відповідь від цього говнобанку і летить скарга в НБУ, вже проходили цей шлях з приватом 😁
P.S. А чому Тася не списала всім борги по кредитках, НБУ ж вніс зміни до СЕПа. Якась одностороння логіка у Тігіпка.