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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179>

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:17

  Alien написав:
  Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.

Визнаю, що помилявся - дійсно сьогодні нарахували сьогодні за покупки у четвер та п'ятницю. Раніше за таке нараховувалось у понеділок - у неділю ніколи. Заявку на виведення прийняло - думаю виплата вранці проведеться

А самі операції покупки в виписці теж вже проведені сьогоднішньою датою?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:42

lara_08 наразі у виписці не бачу дати проведення по рахунку тільки дата та час оплати карткою. Втім сам напис у виписці вже кирилицею (якщо у Тасі це все щось значить).
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:24

1finanсier
"А де можна найти цю пдфку у таса на сайті?"

Я ж надав посилання, просто клацніть на https://tascombank.ua/files/Diiucha_red ... 071022.pdf.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 22:27

  Ferlakur написав:Сегодня тоже выплатили кешбек, но вывести не дает — видимо, потому что вчерашний вывод еще в обработке.

Вывел 31-го, вывел 1-го и вывел 2-го (с полчаса назад). Все вышло, провелось, зачислилось.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 09:00

списання кешбека

vasylbel59
Нарахування бонусів CashBack за програмою- 20:01 31.03.2023; списання суми невикористаних бонусів -18:02 01.04.2023р.
Дзвонив на ГЛ-відповіла, що згідно постанови НБУ операційний день поширюється і на вихідні, тому списання 1.4.2023р. відбулось правильно. Я зауважив, що в Умовах програми кешбеку написано робочий день першого місяця кварталу, а не операцйний. Відповідь: тепер це одне і теж- опараційний=робочий. Повернути списані кошти неможливо.
vasylbel59
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:11

Залишив заявку з другої спроби у тасі на неправомірне списання кешбеку раніше визначеного правилами часу. Взяли скаргу з другої спроби - перша оператор зривалася на крик про новий регламент СЕП від НБУ, але не змогла нічого внятного сказати, як від НБУ залежать правила кешбеку таськи, які пише і виконує сама таська) Реально виродки, їх у правила тикаєш носом, а воно ще і обурюється. Чекаю 3 дні відповідь від цього говнобанку і летить скарга в НБУ, вже проходили цей шлях з приватом 😁

P.S. А чому Тася не списала всім борги по кредитках, НБУ ж вніс зміни до СЕПа. Якась одностороння логіка у Тігіпка.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:59

  apostol написав:... і летить скарга в НБУ, вже проходили цей шлях з приватом 😁
...

Чи можете будь ласка поділитися - як то робиться правильно?

До сих пір не вирішено питання зі списаною, але незарахованною суммою на погашення кредитної забргованністі :( Потрібен прискорювач.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:17

Del
Востаннє редагувалось apostol в Пон 03 кві, 2023 12:18, всього редагувалось 1 раз.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:17

  curiousobro написав:Чи можете будь ласка поділитися - як то робиться правильно?

До сих пір не вирішено питання зі списаною, але незарахованною суммою на погашення кредитної забргованністі :( Потрібен прискорювач.

https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:25

Re: ТАСКОМБАНК

Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.
Chicheva
 
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