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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:44

  Chicheva написав:Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.

А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  Chicheva написав:Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.

А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Та кто ж их знает, что они себе думают, если в правила так и не внесут изменения, то обязаны сегодня и каждый первый рабочий день квартала и далее )
Chicheva
 
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