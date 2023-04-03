А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:44
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52
Re: ТАСКОМБАНК
Та кто ж их знает, что они себе думают, если в правила так и не внесут изменения, то обязаны сегодня и каждый первый рабочий день квартала и далее )
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