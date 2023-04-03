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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 176177178179

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ТАСКОМБАНК 3.1 5 10
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
2
2- Погане. Некомпетентне.
10%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
10%
1
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst написав:
  Chicheva написав:Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.

А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Та кто ж их знает, что они себе думают, если в правила так и не внесут изменения, то обязаны сегодня и каждый первый рабочий день квартала и далее )
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:09

  Amethyst написав:
  Chicheva написав:Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.

А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?

Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:17

  apostol написав:Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.


А от цікаво: повернули всім чи лише тим, хто скаржився?
Через півгодини буду у товариша, перевірю.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:17

  apostol написав:
  Amethyst написав:
  Chicheva написав:Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.

А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?

Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.

Тобто таки Тася-відьма спалить мої 9 коп, що вдрух з'явилися на вихідних :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:29

  Искатель написав:
  apostol написав:Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.


А от цікаво: повернули всім чи лише тим, хто скаржився?
Через півгодини буду у товариша, перевірю.

Мої 43 коп не повернули, значить сторнували лише для тих, хто кіпішував. Вивести, доречі, зараз нічого не дає. Каже, що не може визначити суму.
klug
 
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