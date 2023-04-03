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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:52
Amethyst написав: Chicheva написав:
Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.
А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Та кто ж их знает, что они себе думают, если в правила так и не внесут изменения, то обязаны сегодня и каждый первый рабочий день квартала и далее )
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:09
Amethyst написав: Chicheva написав:
Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.
А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:17
apostol написав:
Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.
А от цікаво: повернули всім чи лише тим, хто скаржився?
Через півгодини буду у товариша, перевірю.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:17
apostol написав: Amethyst написав: Chicheva написав:
Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.
А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.
Тобто таки Тася-відьма спалить мої 9 коп, що вдрух з'явилися на вихідних
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:29
Искатель написав: apostol написав:
Відзвонилися по моїй скарзі. Сказали, що кешбек повернули, але треба вивести сьогодні, і це логічно. Хоч вистачило розуму у банку не ганьбитися остаточно за пару доларів кешбеку.
А от цікаво: повернули всім чи лише тим, хто скаржився?
Через півгодини буду у товариша, перевірю.
Мої 43 коп не повернули, значить сторнували лише для тих, хто кіпішував. Вивести, доречі, зараз нічого не дає. Каже, що не може визначити суму.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:54
Amethyst написав: Chicheva написав:
Возвращены неправомерно списанные в субботу - проверяйте, выводите.
А сжигать в̶е̶д̶ь̶м̶ КБ седня будут или уже всьоо?
СМС - "Ваш кешбек чекає у застосунку TAS2U.
Сьогодні 03.04.23 до 20:00 встигніть вивести кешбек на Вашу картку!"
Вивів.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:05
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