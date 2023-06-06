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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 тра, 2023 18:45
Andey написав:
Подзвонив в підтримку, вони відмовились прийняти заяву на повернення коштів мотивуючи це тим, що GSM banking був включений автоматично ще півроку тому при оформленні карти і я погодився з тарифами банку при відкритті карти.
хоча я точно пам'ятаю що просив щоб мені все відключили платне.
Пів року не знімало нічого, хоча гроші на картку падали з депозитів.
А тут вони кажуть: у вас з' явилась достатня сума до списання комісії от ми її і списали. На рахунку було трохи більше 1 долара
Звоните ещё раз. Пусть принимают жалобу!
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Додано: Сер 17 тра, 2023 14:55
Добрий день. Є долари на валютному рахунку. Чи є можливість перерахувати їх родичу (сестра) онлайн? Якщо сестра відкриє карту в ТАС. Зняти нал не можу зараз - не в Україні. Чи може є якийсь спосіб перекинути ці кошти онлайн на українську карту? Дякую.
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s_sunlana
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Додано: Сер 17 тра, 2023 14:57
Товариство, у застосунку на Ведроїді обираю оплату послуги, наприклад Інтернету або мобільного (знаю, що з комісією - зараз не про це): вводжу суму, обираю зі списку підв'язану картку будь-якого банку - викидає з діалогу оплати. Поки переклацую між картками ТАСі - не викидає. Якщо спершу обрати картку іншого банку, а потім починати вводити суму, то дає ввести один розряд віл суми, а тоді знову викидає. Питання: чи давно ця біда і чи проходить вона? Дуже хочу з'їсти саме цей кактус.
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Додано: Сер 17 тра, 2023 16:28
s_sunlana написав:
Чи є можливість перерахувати їх родичу (сестра) онлайн?
Як варіант, зателефонуйте в контакт-центр. Але, скоріше за все, що банк таке не вміє і треба звертатися до відділення банку.
s_sunlana написав:
Зняти нал не можу зараз - не в Україні.
Якщо в твоєму місті є банкомати з безконтактним модулем і є телефон із NFC, то зняти грошові кошти можна
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Додано: Чет 25 тра, 2023 16:54
кто в курсе что там таська изменила в ДКБО?
а то сообщение прислали что новая версия будет действовать а что именно изменили типа сами ищите в ДКБО
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mephala
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Додано: Чет 25 тра, 2023 18:37
mephala написав:
кто в курсе что там таська изменила в ДКБО?
а то сообщение прислали что новая версия будет действовать а что именно изменили типа сами ищите в ДКБО
Если вкратце, то ничего существенного.
Удалили раздел с особенностями обслуживания «izibank», теперь он отдельно.
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Додано: Пон 29 тра, 2023 18:08
Підкажіть, будь ласка, при оплаті комунальних картою Very Card є різниця, де платити: у TAS2U чи на іншому сайті? Чи головне, щоб був правильний MCC-код (4900)?
Дякую.
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ShtormK
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Додано: Пон 29 тра, 2023 18:33
ShtormK написав:
Підкажіть, будь ласка, при оплаті комунальних картою Very Card є різниця, де платити: у TAS2U чи на іншому сайті? Чи головне, щоб був правильний MCC-код (4900)?
Дякую.
Різниці немає. Головне щоб був правильний МСС.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 11:12
Amethyst написав:
У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.
Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
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