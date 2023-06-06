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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

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ТАСКОМБАНК 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 12 тра, 2023 18:45

  Andey написав:Подзвонив в підтримку, вони відмовились прийняти заяву на повернення коштів мотивуючи це тим, що GSM banking був включений автоматично ще півроку тому при оформленні карти і я погодився з тарифами банку при відкритті карти.

хоча я точно пам'ятаю що просив щоб мені все відключили платне.
Пів року не знімало нічого, хоча гроші на картку падали з депозитів.
А тут вони кажуть: у вас з' явилась достатня сума до списання комісії от ми її і списали. На рахунку було трохи більше 1 долара

Звоните ещё раз. Пусть принимают жалобу!
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 14:55

Добрий день. Є долари на валютному рахунку. Чи є можливість перерахувати їх родичу (сестра) онлайн? Якщо сестра відкриє карту в ТАС. Зняти нал не можу зараз - не в Україні. Чи може є якийсь спосіб перекинути ці кошти онлайн на українську карту? Дякую.
s_sunlana
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Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 14:57

Товариство, у застосунку на Ведроїді обираю оплату послуги, наприклад Інтернету або мобільного (знаю, що з комісією - зараз не про це): вводжу суму, обираю зі списку підв'язану картку будь-якого банку - викидає з діалогу оплати. Поки переклацую між картками ТАСі - не викидає. Якщо спершу обрати картку іншого банку, а потім починати вводити суму, то дає ввести один розряд віл суми, а тоді знову викидає. Питання: чи давно ця біда і чи проходить вона? Дуже хочу з'їсти саме цей кактус.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 тра, 2023 16:28

Re: ТАСКОМБАНК

  s_sunlana написав:Чи є можливість перерахувати їх родичу (сестра) онлайн?
Як варіант, зателефонуйте в контакт-центр. Але, скоріше за все, що банк таке не вміє і треба звертатися до відділення банку.

  s_sunlana написав:Зняти нал не можу зараз - не в Україні.
Якщо в твоєму місті є банкомати з безконтактним модулем і є телефон із NFC, то зняти грошові кошти можна ;)
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 16:54

Re: ТАСКОМБАНК

кто в курсе что там таська изменила в ДКБО?
а то сообщение прислали что новая версия будет действовать а что именно изменили типа сами ищите в ДКБО
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 тра, 2023 18:37

  mephala написав:кто в курсе что там таська изменила в ДКБО?
а то сообщение прислали что новая версия будет действовать а что именно изменили типа сами ищите в ДКБО
Если вкратце, то ничего существенного.
Удалили раздел с особенностями обслуживания «izibank», теперь он отдельно.
FinTech
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 18:08

Підкажіть, будь ласка, при оплаті комунальних картою Very Card є різниця, де платити: у TAS2U чи на іншому сайті? Чи головне, щоб був правильний MCC-код (4900)?
Дякую.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 18:33

  ShtormK написав:Підкажіть, будь ласка, при оплаті комунальних картою Very Card є різниця, де платити: у TAS2U чи на іншому сайті? Чи головне, щоб був правильний MCC-код (4900)?
Дякую.

Різниці немає. Головне щоб був правильний МСС.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:12

  Amethyst написав:У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.

Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 02:56

Re: ТАСКОМБАНК

kulikrom написав:
  Amethyst написав:У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.

Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
1 Грейс будет, 2 Если страховка не подключена ничего дополнительно платить не надо
Chicheva
 
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