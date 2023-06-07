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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:13

  Chicheva написав:
kulikrom написав:
  Amethyst написав:У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.

Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
1 Грейс будет, 2 Если страховка не подключена ничего дополнительно платить не надо

А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

  lara_08 написав:А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
Ні - не впарює. Але при оформлені документів на отримання картки чемно питають: "Як на рахунок страховки? Ні? Добре йдемо далі..."
Alien
 
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  #<1 ... 207208209210
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