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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:13
Chicheva написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.
Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
1 Грейс будет, 2 Если страховка не подключена ничего дополнительно платить не надо
А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
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Додано: Сер 07 чер, 2023 12:20
lara_08 написав:
А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
Ні - не впарює. Але при оформлені документів на отримання картки чемно питають: "Як на рахунок страховки? Ні? Добре йдемо далі..."
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