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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 чер, 2023 12:13
Chicheva написав: kulikrom написав: Amethyst написав:
У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.
Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
1 Грейс будет, 2 Если страховка не подключена ничего дополнительно платить не надо
А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
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lara_08
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Додано: Сер 07 чер, 2023 12:20
lara_08 написав:
А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
Ні - не впарює. Але при оформлені документів на отримання картки чемно питають: "Як на рахунок страховки? Ні? Добре йдемо далі..."
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Додано: Чет 08 чер, 2023 18:49
Щось я не доганяю, ТАС шле смс-ки, щоб я оформив Very card, а в застосунку вилазить якась звичайна віртуалка невідомо в якому тарифі. Так би не завадило 3% на аптеки замість 2% на Пудрі.
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Striker
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:22
Striker, оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.
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Howl
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Додано: Чет 08 чер, 2023 19:23
Striker написав:
Щось я не доганяю, ТАС шле смс-ки, щоб я оформив Very card, а в застосунку вилазить якась звичайна віртуалка невідомо в якому тарифі. Так би не завадило 3% на аптеки замість 2% на Пудрі.
Судячи з лендінгу, то VC дає відкрити новим клієнтам при реєстрації, але ТАСі дорога слати СМСки лише тоді, коли вони безпосередньо стосуються клієнта, тому рекламні розсилає за усіма відомими номерами, особливо не економлячи.
Howl написав:Striker
, оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.
Аби можна було віддалено відкривати, то я навіть на дебетову б поки погодився.
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klug
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Додано: Чет 08 чер, 2023 20:05
Howl написав:
оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.
Пудра і Б5 у моєї дружини, в мене взагалі зараз всі картки/рахунки закриті в ТАСі, так як немає сенсу тримати без кредитного ліміту. Зате є Ізя з нормальним лімітом.
klug написав:
Судячи з лендінгу, то VC дає відкрити новим клієнтам при реєстрації, але ТАСі дорога слати СМСки лише тоді, коли вони безпосередньо стосуються клієнта, тому рекламні розсилає за усіма відомими номерами, особливо не економлячи.
Зрозумів.
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