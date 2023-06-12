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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:13

  Chicheva написав:
kulikrom написав:
  Amethyst написав:У Вєри обнал в 1й міс без коміс (потім під 4%+), але не в грейсі завжди.

Підскажіть, а на оті безкоштовні в першій місяць р2р з кредитних, також буде виліт с грейсу? Тобто, якщо після отримання картки одразу вивести всю кредитну лінію по р2р на Рюкзак, наприклад, грейс буде?
А ще питання по 6.1.6 Страховий тариф - це, треба всю заборгованість гасити до 1-го числа наступного, щоб не платити 20грн?
1 Грейс будет, 2 Если страховка не подключена ничего дополнительно платить не надо

А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 12:20

Re: ТАСКОМБАНК

  lara_08 написав:А разве ТАС по верикард впаривает страховки? Это по Б5 было, а по верикард я такого не слышала.
Ні - не впарює. Але при оформлені документів на отримання картки чемно питають: "Як на рахунок страховки? Ні? Добре йдемо далі..."
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 18:49

Щось я не доганяю, ТАС шле смс-ки, щоб я оформив Very card, а в застосунку вилазить якась звичайна віртуалка невідомо в якому тарифі. Так би не завадило 3% на аптеки замість 2% на Пудрі.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:22

Re: ТАСКОМБАНК

Striker, оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 19:23

  Striker написав:Щось я не доганяю, ТАС шле смс-ки, щоб я оформив Very card, а в застосунку вилазить якась звичайна віртуалка невідомо в якому тарифі. Так би не завадило 3% на аптеки замість 2% на Пудрі.

Судячи з лендінгу, то VC дає відкрити новим клієнтам при реєстрації, але ТАСі дорога слати СМСки лише тоді, коли вони безпосередньо стосуються клієнта, тому рекламні розсилає за усіма відомими номерами, особливо не економлячи.

  Howl написав:Striker, оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.

Аби можна було віддалено відкривати, то я навіть на дебетову б поки погодився.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 20:05

  Howl написав:оформлення у відділенні банку й не факт, що дозволять залити кредитний ліміт на В5/Пудрі.

Пудра і Б5 у моєї дружини, в мене взагалі зараз всі картки/рахунки закриті в ТАСі, так як немає сенсу тримати без кредитного ліміту. Зате є Ізя з нормальним лімітом.
  klug написав:Судячи з лендінгу, то VC дає відкрити новим клієнтам при реєстрації, але ТАСі дорога слати СМСки лише тоді, коли вони безпосередньо стосуються клієнта, тому рекламні розсилає за усіма відомими номерами, особливо не економлячи.

Зрозумів.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:17

Re: ТАСКОМБАНК

Вітаю. Може хто памятає, або "вміє користуватись пошуком", підкажіть як закрити В5 і відкрити Вері, звісно з кр.лімітом. Подякую
valya
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:22

  valya написав:Вітаю. Може хто памятає, або "вміє користуватись пошуком", підкажіть як закрити В5 і відкрити Вері, звісно з кр.лімітом. Подякую

У відділенні. Дистанційне відкриття Вєри налаштоване на нових клієнтів. Щодо ліміту - існує ймовірність що при цьому його або не дадуть або суттєво зменшать. Відділення при переоформлені може написати щоб ліміт перенесли, але це теж на розсуд головного банку.
Востаннє редагувалось Alien в Пон 12 чер, 2023 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:25

Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?
valya
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 14:28

  valya написав:Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?

Я там трохи відкоригував своє попереднє повідомлення. Закривати б5 однозначно. Ймовірність двох лімітів одночасно по б5 та Вєрі - ну дуже мала. Попрохайте у відділенні щоб вони дописали щось на кшталт "закриття б5 при умові виділення ліміту по Вєрі". Інколи таке спрацьовує. Хоча якщо ви просили ліміт нещодавно - менше місяця - краще почекати. Банки не полюбляють часті звернення за лімітом
Alien
 
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