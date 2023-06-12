|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 16:31
Alien написав: valya написав:Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?
Я там трохи відкоригував своє попереднє повідомлення. Закривати б5 однозначно. Ймовірність двох лімітів одночасно по б5 та Вєрі - ну дуже мала. Попрохайте у відділенні щоб вони дописали щось на кшталт "закриття б5 при умові виділення ліміту по Вєрі". Інколи таке спрацьовує. Хоча якщо ви просили ліміт нещодавно - менше місяця - краще почекати. Банки не полюбляють часті звернення за лімітом
Б5 оставить,закрыть,обнулить кредитный лимит на ней.
-
THB
-
-
- Повідомлень: 884
- З нами з: 22.07.16
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор