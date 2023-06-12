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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 14
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
3
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 16:31

  Alien написав:
  valya написав:Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?

Я там трохи відкоригував своє попереднє повідомлення. Закривати б5 однозначно. Ймовірність двох лімітів одночасно по б5 та Вєрі - ну дуже мала. Попрохайте у відділенні щоб вони дописали щось на кшталт "закриття б5 при умові виділення ліміту по Вєрі". Інколи таке спрацьовує. Хоча якщо ви просили ліміт нещодавно - менше місяця - краще почекати. Банки не полюбляють часті звернення за лімітом

Б5 оставить,закрыть,обнулить кредитный лимит на ней.
THB
 
Повідомлень: 884
З нами з: 22.07.16
Подякував: 145 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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  #<1 ... 208209210211
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