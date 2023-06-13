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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 16:31
Alien написав: valya написав:Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?
Я там трохи відкоригував своє попереднє повідомлення. Закривати б5 однозначно. Ймовірність двох лімітів одночасно по б5 та Вєрі - ну дуже мала. Попрохайте у відділенні щоб вони дописали щось на кшталт "закриття б5 при умові виділення ліміту по Вєрі". Інколи таке спрацьовує. Хоча якщо ви просили ліміт нещодавно - менше місяця - краще почекати. Банки не полюбляють часті звернення за лімітом
Б5 оставить,закрыть,обнулить кредитный лимит на ней.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:49
valya написав:
або "вміє користуватись пошуком"
вибачте, не змiг пройти повз 😁
valya написав:
підкажіть як закрити В5 і відкрити Вері, звісно з кр.лімітом.
Важко щось слушне порадити, тому що логiка банку незрозумiла.
Однак ось
алгоритм дiй на прикладi колеги, що призвiв до невдалого результату, тобто робити так само, мабуть, що не треба.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 20:10
valya
Розгляньте ще можливicть залишити Б5 за допомогою випуску додаткової віртуальної картки до рахунку, термiном до 2027р., як це зробили ось
тут.
Може такий варiант Вам стане у пригодi.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:23
впевнений, що про
вміння користуватися пошуком
написано без жарту
на цьому форумі це біном ньютона ))
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Додано: Вів 13 чер, 2023 19:13
Amethyst написав: isen написав: 1finanсier написав:
Шановні, у когось є досвід переоформленняя по строку Б5 з пластикової на віртуальну? Це якусь заявку потрібно робити, що мені потрібен перевипуск саме на віртуальну, чи що ?
Доброго дня. Маю такуж саму проблему. Будьласка напишіть як Ви вирішили свою.
ну от же чудова пропозиція viewtopic.php?p=5564620#p5564620
Не треба перевипускати, треба випустити додаткову віртуальну картку до рахунку, вона буде дійсна до 27 року, а основна тихенько помре.
Додаткова вірта В5 коштує 25 грн, а Пудра 50.
Тільки саппорт може чуток тупити, і пропонувати випустити додаткову віртуальну самостійно, потім путатися в тарифах... стійте на своєму -- додаткова вірта до існуючої В5/Пудра,її може випустити саппорт за 5 хв прям по телефону )
Или позвонить на ГЛ и узнать что можно бесплатно перевыпустить Б5.
У меня так получилось.
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