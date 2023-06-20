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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 16:31
Alien написав: valya написав:Alien
Це понятно. Не закривая В5 подали на Вері - отлуп. Кажуть чекати до липня. Може таки з початку закрити В5?
Я там трохи відкоригував своє попереднє повідомлення. Закривати б5 однозначно. Ймовірність двох лімітів одночасно по б5 та Вєрі - ну дуже мала. Попрохайте у відділенні щоб вони дописали щось на кшталт "закриття б5 при умові виділення ліміту по Вєрі". Інколи таке спрацьовує. Хоча якщо ви просили ліміт нещодавно - менше місяця - краще почекати. Банки не полюбляють часті звернення за лімітом
Б5 оставить,закрыть,обнулить кредитный лимит на ней.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 19:49
valya написав:
або "вміє користуватись пошуком"
вибачте, не змiг пройти повз 😁
valya написав:
підкажіть як закрити В5 і відкрити Вері, звісно з кр.лімітом.
Важко щось слушне порадити, тому що логiка банку незрозумiла.
Однак ось
алгоритм дiй на прикладi колеги, що призвiв до невдалого результату, тобто робити так само, мабуть, що не треба.
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Додано: Пон 12 чер, 2023 20:10
valya
Розгляньте ще можливicть залишити Б5 за допомогою випуску додаткової віртуальної картки до рахунку, термiном до 2027р., як це зробили ось
тут.
Може такий варiант Вам стане у пригодi.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 08:23
впевнений, що про
вміння користуватися пошуком
написано без жарту
на цьому форумі це біном ньютона ))
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Додано: Вів 13 чер, 2023 19:13
Amethyst написав: isen написав: 1finanсier написав:
Шановні, у когось є досвід переоформленняя по строку Б5 з пластикової на віртуальну? Це якусь заявку потрібно робити, що мені потрібен перевипуск саме на віртуальну, чи що ?
Доброго дня. Маю такуж саму проблему. Будьласка напишіть як Ви вирішили свою.
ну от же чудова пропозиція viewtopic.php?p=5564620#p5564620
Не треба перевипускати, треба випустити додаткову віртуальну картку до рахунку, вона буде дійсна до 27 року, а основна тихенько помре.
Додаткова вірта В5 коштує 25 грн, а Пудра 50.
Тільки саппорт може чуток тупити, і пропонувати випустити додаткову віртуальну самостійно, потім путатися в тарифах... стійте на своєму -- додаткова вірта до існуючої В5/Пудра,її може випустити саппорт за 5 хв прям по телефону )
Или позвонить на ГЛ и узнать что можно бесплатно перевыпустить Б5.
У меня так получилось.
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Додано: Вів 13 чер, 2023 20:58
Минулого тижня отримав перс. пропозицією в додаток щодо безкоштовного перевипуску картки, термін дії якої спливає через півроку. Типу "в Вас стара магнітка, дамо чіповану". Дзвонив на ГЛ, прийняли заявку на безкоштовний перевипуск на іменну чіповану та ще на три інші такі ж старі магнітки (інші рахунки). Сьогодні забрав в касі.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:39
FinTech написав: valya написав:
або "вміє користуватись пошуком"
вибачте, не змiг пройти повз 😁
valya написав:
підкажіть як закрити В5 і відкрити Вері, звісно з кр.лімітом.
Важко щось слушне порадити, тому що логiка банку незрозумiла.
Однак ось
алгоритм дiй на прикладi колеги, що призвiв до невдалого результату, тобто робити так само, мабуть, що не треба.
Мой хороший знакомый тоже имел неудачный опыт: закрыл Б5 с кредитным лимитом, открыли Верку, но... без лимита и даже сказали: "И не ждите на нее лимит". Как-то так. Теперь думает вообще ее закрыть.
У меня общий кредлимит на Б5 и Пудру 50к, поэтому я лично даже пробовать не хочу. Слишком существенный будет влет в случае неудачи.
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Додано: Вів 20 чер, 2023 09:40
Интересный случай.
Обратил внимание, что по одной операции по Пудре не начисляют кешбэк. Зная, что ТАС иногда грешит таким, и надо за ними проследить, позвонил на ГЛ, и меня ошарашили: "Эта операция еще не проведена по клирингу". Операция был 12.06., более поздние операции в той же аптеке - уже провелись, а эта - нет. Глянул выписку: действительно, не проведена.
У кого-то бывало подобное? Не то, что не начислен кешбэк, а именно не проводится долго?
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Додано: Вів 20 чер, 2023 11:37
Искатель написав:
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У кого-то бывало подобное? Не то, что не начислен кешбэк, а именно не проводится долго?
В мене був випадок наіиь цікавіший - через тиждень чи десь біля того сума у блоці зникла з виписки а залишок збільшився на неї. А коли я потратив усі гроші десь тижнів через 3-4 сума провелась по рахунку та з'явився опер. Я правда вчасно його помітив та загасив тому обійшлося без наслідків. Втім недарма на закриття карткового рахунку. МПС передбачають щонайменше місяць. Рідко але іноді суми можуть проводитись і дуже довго
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