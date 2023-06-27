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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01

Если пополнить веру без КЛ через п2п и сразу сделать покупку, нежелательных последствий не будет?
la9
 
Повідомлень: 2488
З нами з: 02.07.09
Подякував: 472 раз.
Подякували: 80 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33

  la9 написав:Если пополнить веру без КЛ через п2п и сразу сделать покупку, нежелательных последствий не будет?

Не буде. Подейкують що Тася вже давно навчилась вхідні р2р проводити тим же днем. А покупка в будь якому випадку буде дещо відтермінована
Alien
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 12.01.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 646 раз.
 
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3
  #<1 ... 209210211212
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