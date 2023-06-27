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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
Если пополнить веру без КЛ через п2п и сразу сделать покупку, нежелательных последствий не будет?
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la9
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Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33
la9 написав:
Если пополнить веру без КЛ через п2п и сразу сделать покупку, нежелательных последствий не будет?
Не буде. Подейкують що Тася вже давно навчилась вхідні р2р проводити тим же днем. А покупка в будь якому випадку буде дещо відтермінована
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Alien
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