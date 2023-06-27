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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:01
Если пополнить веру без КЛ через п2п и сразу сделать покупку, нежелательных последствий не будет?
Додано: Вів 27 чер, 2023 12:33
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:41
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день. С 27.07 изменения по weekend card , будут по 100 грн за счёт брать. Непонятно как они будут их списывать если денег на счетах нет?
Додано: Вів 27 чер, 2023 16:22
Ну як? Наприклад можуть списати в овер. І так кілька разів поки не захочете картку закрити. А для закриття - заставлять борг спочатку погасити. А не захочете погашати - спаплюжать кредитну історію. Картка вмерла. І це доконаний факт тут нічого вже не поробиш. Мерщій закривайте ті, хто ще не закрив, поки це ще дешево. Ця кляча (Болівар) вже нікуди не йде і вже нікого не витримає. Земля пухом!
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