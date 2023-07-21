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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 чер, 2023 15:41
Добрый день. С 27.07 изменения по weekend card , будут по 100 грн за счёт брать. Непонятно как они будут их списывать если денег на счетах нет?
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isen
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Додано: Вів 27 чер, 2023 16:22
isen написав:
Добрый день. С 27.07 изменения по weekend card , будут по 100 грн за счёт брать. Непонятно как они будут их списывать если денег на счетах нет?
Ну як? Наприклад можуть списати в овер. І так кілька разів поки не захочете картку закрити. А для закриття - заставлять борг спочатку погасити. А не захочете погашати - спаплюжать кредитну історію. Картка вмерла. І це доконаний факт тут нічого вже не поробиш. Мерщій закривайте ті, хто ще не закрив, поки це ще дешево. Ця кляча (Болівар) вже нікуди не йде і вже нікого не витримає. Земля пухом!
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Alien
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:24
Це у всіх така туфта?
Застосунок не впускає, а веб нормально працює
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Amethyst
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:43
Amethyst написав:
Це у всіх така туфта?
Застосунок не впускає, а веб нормально працює
Застосунок в підсумку пускати став, але працює дуже повільно та не стабільно
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Alien
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:48
Amethyst написав:
Це у всіх така туфта?
Застосунок не впускає, а веб нормально працює
В мене застосунок працює норм. Навіть кешбек швидко вивело. От з ізею якесь лихо, пише відсутній інтернет в підсумку, а все інше в мене працює при такому відсутньому інтернету за версією ізі.
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lara_08
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Додано: Вів 11 лип, 2023 17:15
Як тут працює грейс по Вері кард?
Зробив інтернет оплату сьогодні 11.07, в додатку пише
погашення в грей періоді до 31.07
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Maxwe11
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Додано: Вів 11 лип, 2023 18:30
Maxwe11 написав:
Як тут працює грейс по Вері кард?
Зробив інтернет оплату сьогодні 11.07, в додатку пише
погашення в грей періоді до 31.07
Первого серпня кого напише скільки треба погасити до кінця серпня по тратам за липень. До 31.07. нічого гасити не треба
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lara_08
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Додано: Вів 11 лип, 2023 22:19
Maxwe11 написав:
Як тут працює грейс по Вері кард?
Зробив інтернет оплату сьогодні 11.07, в додатку пише
погашення в грей періоді до 31.07
норм працюе
из отличий с другими банками - минималку (100 грн) насчитывают не 1го утром а как повезет: могут и 2го насчитать кажется
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cohan
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Додано: П'ят 21 лип, 2023 15:54
Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?
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BBC
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