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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:36
BBC написав:
Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?
Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:39
Sinica написав:
Як банк розцінюватиме покупку облігацій у Дії (МСС 6211) з власних грн кошт на карті Азур (платівка) та Б5? Чи не буде додаткових комісій (типу комісії П2П чужого сервісу)?
Чи краще їх відправити на інший банк?
Все буде добре. Тася розцінює покупку військових облігацій саме як "покупку" (purchase) а не як переказ
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50
Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:12
1finanсier написав:
Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре
Так
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