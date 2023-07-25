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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 07:36

  BBC написав:Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?

Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 08:39

  Sinica написав:Як банк розцінюватиме покупку облігацій у Дії (МСС 6211) з власних грн кошт на карті Азур (платівка) та Б5? Чи не буде додаткових комісій (типу комісії П2П чужого сервісу)?
Чи краще їх відправити на інший банк?

Все буде добре. Тася розцінює покупку військових облігацій саме як "покупку" (purchase) а не як переказ
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50

Re: ТАСКОМБАНК

Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 10:12

  1finanсier написав:Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре

Так
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 06:13

  sens написав:
  BBC написав:Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?

Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав

Основна фіча була мультивалютність. Хоча її фактично знецінили заборонивши зняття з вікенду з 19.06.2023 готівки за кордоном, а нині контрольний постріл зупинення обслуговування карт з 27.07.2023.
А 365 грн за останній рік вернули (сплачено було у квітні як річна абонка)
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 10:18

  BBC написав:
  sens написав:
  BBC написав:Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?

Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав

Основна фіча була мультивалютність. Хоча її фактично знецінили заборонивши зняття з вікенду з 19.06.2023 готівки за кордоном, а нині контрольний постріл зупинення обслуговування карт з 27.07.2023.
А 365 грн за останній рік вернули (сплачено було у квітні як річна абонка)

Цей продукт вже немає привабливості,в архів історії
sens
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