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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лип, 2023 07:36
BBC написав:
Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?
Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав
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sens
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Додано: Пон 24 лип, 2023 08:39
Sinica написав:
Як банк розцінюватиме покупку облігацій у Дії (МСС 6211) з власних грн кошт на карті Азур (платівка) та Б5? Чи не буде додаткових комісій (типу комісії П2П чужого сервісу)?
Чи краще їх відправити на інший банк?
Все буде добре. Тася розцінює покупку військових облігацій саме як "покупку" (purchase) а не як переказ
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Alien
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Додано: Пон 24 лип, 2023 09:50
Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре
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Додано: Пон 24 лип, 2023 10:12
1finanсier написав:
Комради, підкажіть, Азуре та платівка начебто в одному тарифі? Бо в додатку мої платівки тишком нишком перейменували в Азуре
Так
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lara_08
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Додано: Вів 25 лип, 2023 06:13
sens написав: BBC написав:
Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?
Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав
Основна фіча була мультивалютність. Хоча її фактично знецінили заборонивши зняття з вікенду з 19.06.2023 готівки за кордоном, а нині контрольний постріл зупинення обслуговування карт з 27.07.2023.
А 365 грн за останній рік вернули (сплачено було у квітні як річна абонка)
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BBC
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Додано: Вів 25 лип, 2023 10:18
BBC написав: sens написав: BBC написав:
Повернули 365 грн річної абонплати за вікендом.
З 27.07.2023 будуть зупинені прибуткові/видаткові операції по карті.
Отаке...
З 2017року користувався, вирішили зробити контрольний постріл, добити мультивалютний пакет.
Інші мультивалютні в ТАСі є?
Як само? У вас є картка на рука якою ви постійно використовуєте і кожен рік мінус 365 гри? У мене коли сам банк вирішив забрати ліміт, я вирішив цю картку не робити нічого. Закінчиться строк дії пластика - закрию всі рахунки,попередньо обнулю ощадні. Нехай тас згадує де і як ліміти позакривав
Основна фіча була мультивалютність. Хоча її фактично знецінили заборонивши зняття з вікенду з 19.06.2023 готівки за кордоном, а нині контрольний постріл зупинення обслуговування карт з 27.07.2023.
А 365 грн за останній рік вернули (сплачено було у квітні як річна абонка)
Цей продукт вже немає привабливості,в архів історії
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sens
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Додано: Пон 31 лип, 2023 20:58
Сегодня тася меня постригла на 20грн, за GSM-banking - но вот незадача, приложение таси предлагает только подключить GSM-banking для карты которую постригли...
Поддержка вроде обещает что-то сделать, скриншоты приложения даже приняли в работу.
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vpchelko
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:08
vpchelko написав:
Сегодня тася меня постригла на 20грн, за GSM-banking - но вот незадача, приложение таси предлагает только подключить GSM-banking для карты которую постригли...
Поддержка вроде обещает что-то сделать, скриншоты приложения даже приняли в работу.
В березні за допомогою скрінів - довів - усе повернули. Я так розумію вони самі знають що GSM-інформування це їх напів-шахрайська схема, розрахована та тих овець що це не помітять, а тому особливо не наполягають, коли клієнт помічає і вимагає повернути вкрадене.
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Alien
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Додано: Пон 31 лип, 2023 21:22
Alien написав:В березні за допомогою скрінів - довів - усе повернули. Я так розумію вони самі знають що GSM-інформування це їх напів-шахрайська схема, розрахована та тих овець що це не помітять, а тому особливо не наполягають, коли клієнт помічає і вимагає повернути вкрадене.
Они мне когда-то даже отрапортовали, что все исправили, но у меня были вариации карт с разным реальным состоянием информирования, но с одинаковым отображением в приложении и после дальнейших моих замечаний, что ничего не исправлено просто слились, деньги возвращены были, посему дальше драйвить вопрос не стал, но таки да просто такая схемка немного побрить
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