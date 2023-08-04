Тут в первую очередь первый чел не написал что за карта у него открылась, как виртуальная. У меня виртуальная открывается только, как плативка (мы ведь по пункт "Открыть виртуальную карту", а не про "Открыть еПидтримку"?). По её тарифам комис и за пополнение и за сторонний P2P. Пенсионная да, бесплатный P2P потом и 0.5% комиса за пополнение со своего счёта (2.2.1) - никакой рукожопости и нужности средств на ней.
Ну и того, что всё это можно было сделать без комисов, это не отменяет. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы добровольно проспонсировать банк.
moveton дистанционно и удаленно, без посещения отделения - врядли било би бесплатно. ТАС возьмет свое всегда. Визит в отделение мне би стоял в 5 раз дороже по деньгах, чем перекидка внутри ТАС по своим счетам. ТАСБАНК - вещь в себе и его никто и никогда не научится готовить.
Goodman написав:moveton дистанционно и удаленно, без посещения отделения - врядли било би бесплатно. ТАС возьмет свое всегда.
Не верить тарифам - личное дело каждого. В ТАС валом возможностей для шары, которые прямо в тарифах описаны. Я ещё понимаю Приват тяжело готовить - там комисами обложено практически всё и нужно тропки знать. Но уж ТАСю грех обижать.