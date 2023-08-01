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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.4 5 15
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
7%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
27%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
3
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 22:46

  Goodman написав:Ferlakur ось так же - моя віртуальна картка, іншу не дало відкрити :
https://tascombank.ua/files/Taryfy_Pens ... sialna.pdf

Тут в первую очередь первый чел не написал что за карта у него открылась, как виртуальная. У меня виртуальная открывается только, как плативка (мы ведь по пункт "Открыть виртуальную карту", а не про "Открыть еПидтримку"?). По её тарифам комис и за пополнение и за сторонний P2P. Пенсионная да, бесплатный P2P потом и 0.5% комиса за пополнение со своего счёта (2.2.1) - никакой рукожопости и нужности средств на ней.

Ну и того, что всё это можно было сделать без комисов, это не отменяет. Но я не вижу ничего плохого в том, чтобы добровольно проспонсировать банк.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:01

Re: ТАСКОМБАНК

Тася поцупила 35 грн... ну як поцупила... обслуговування неактивного рахунку у них виявляється через 180 днів а не через рік як в інших банках
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:10

moveton дистанционно и удаленно, без посещения отделения - врядли било би бесплатно. ТАС возьмет свое всегда.
Визит в отделение мне би стоял в 5 раз дороже по деньгах, чем перекидка внутри ТАС по своим счетам. ТАСБАНК - вещь в себе и его никто и никогда не научится готовить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:11

Diman ну як поцупила...... все згідно тарифного плану , підчистила на карман.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 сер, 2023 23:20

  Goodman написав:moveton дистанционно и удаленно, без посещения отделения - врядли било би бесплатно. ТАС возьмет свое всегда.

Не верить тарифам - личное дело каждого. В ТАС валом возможностей для шары, которые прямо в тарифах описаны. Я ещё понимаю Приват тяжело готовить - там комисами обложено практически всё и нужно тропки знать. Но уж ТАСю грех обижать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 10:31

Re: ТАСКОМБАНК

Платіть Mastercard від Таскомбанку в додатку «Фора» — отримуйте в 5 разів більше бонусів у програмі лояльності Фора club


https://news.finance.ua/ua/platit-maste ... -fora-club

Акція діє з 01.08.2023 р. по 30.09.2023 р.
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:48

Re: ТАСКОМБАНК

Порадуйте себе або своїх близьких приємними покупками на Kasta з карткою Visa від Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/poraduyte-se ... askombanku

Період дії пропозиції—подовжено до 31 серпня 2023 року*.
*Акція може завершитися достроково у разі вичерпання акційного фонду.
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