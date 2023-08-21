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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:26

  reef написав:Як замовити виплату коштів онлайн з Фонду (Конкорд)?

Шуруйте до Спорта, тільки тама мона замовити онлайн
Amethyst
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Повідомлень: 4425
З нами з: 05.05.21
Подякував: 327 раз.
Подякували: 791 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:46

Re: ТАСКОМБАНК

Так я не є клієнтом Спортбанку
reef
 
Повідомлень: 2800
З нами з: 28.08.07
Подякував: 193 раз.
Подякували: 185 раз.
 
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