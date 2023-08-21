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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 10:26
reef написав:
Як замовити виплату коштів онлайн з Фонду (Конкорд)?
Шуруйте до Спорта, тільки тама мона замовити онлайн
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Додано: Пон 21 сер, 2023 10:46
Так я не є клієнтом Спортбанку
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