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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 сер, 2023 10:26
reef написав:
Як замовити виплату коштів онлайн з Фонду (Конкорд)?
Шуруйте до Спорта, тільки тама мона замовити онлайн
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Додано: Пон 21 сер, 2023 10:46
Так я не є клієнтом Спортбанку
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reef
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:03
reef написав:
Так я не є клієнтом Спортбанку
Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:14
Amethyst написав: reef написав:
Так я не є клієнтом Спортбанку
Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу
А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:50
reef написав: Amethyst написав: reef написав:
Так я не є клієнтом Спортбанку
Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу
А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?
навряд
ну наприклад... реєстрація в паспорті чи не на тимчасово окупованій території?
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flysoulfly
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Додано: Вів 22 сер, 2023 18:51
reef написав: Amethyst написав: reef написав:
Так я не є клієнтом Спортбанку
Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу
А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?
Що значить "відмовляє". Який сенс щось вимагати від тог, хто нічого такого не обіцяв? У самого ТАСа є розроблений механізм отримання лише у відділенні, якщо прийдете до відділення, то отримаєте виплату. Якщо хочете отримати онлайн, то звертаєтеся до банку/недобанку, який це підтримує - список Вам навели. Зірочка біля ТАСа на сайті Фонду за рахунок Спортбанку, який з правової точки зору і є ТАС, а з точки зору ТАСа - ні.
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klug
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Додано: Вів 22 сер, 2023 19:09
klug написав:
У самого ТАСа є розроблений механізм
отримання лише у відділенні, якщо прийдете до відділення, то отримаєте виплату
.
й то не факт, що там отримаєте!
бо той механізм
нетривіальний
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flysoulfly
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