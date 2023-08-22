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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.4 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
3
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:26

  reef написав:Як замовити виплату коштів онлайн з Фонду (Конкорд)?

Шуруйте до Спорта, тільки тама мона замовити онлайн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 10:46

Re: ТАСКОМБАНК

Так я не є клієнтом Спортбанку
reef
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:03

  reef написав:Так я не є клієнтом Спортбанку

Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу :)
Amethyst
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Повідомлень: 4433
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:14

  Amethyst написав:
  reef написав:Так я не є клієнтом Спортбанку

Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу :)

А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?
reef
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:50

  reef написав:
  Amethyst написав:
  reef написав:Так я не є клієнтом Спортбанку

Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу :)

А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?
навряд

ну наприклад... реєстрація в паспорті чи не на тимчасово окупованій території?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 18:51

  reef написав:
  Amethyst написав:
  reef написав:Так я не є клієнтом Спортбанку

Тоді онлайн тута не вийде
Топайте до Привату, ПУМБи, ГазМясу :)

А є розуміння, чому відмовляє ТАС, у чаті нічого не роз'яснюють?

Що значить "відмовляє". Який сенс щось вимагати від тог, хто нічого такого не обіцяв? У самого ТАСа є розроблений механізм отримання лише у відділенні, якщо прийдете до відділення, то отримаєте виплату. Якщо хочете отримати онлайн, то звертаєтеся до банку/недобанку, який це підтримує - список Вам навели. Зірочка біля ТАСа на сайті Фонду за рахунок Спортбанку, який з правової точки зору і є ТАС, а з точки зору ТАСа - ні.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:09

  klug написав:У самого ТАСа є розроблений механізм отримання лише у відділенні,
якщо прийдете до відділення, то отримаєте виплату.
й то не факт, що там отримаєте!
бо той механізм нетривіальний
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:51

такая активность
уже начали выплачивать нео?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:05

  klug написав:Що значить "відмовляє". Який сенс щось вимагати від тог, хто нічого такого не обіцяв? У самого ТАСа є розроблений механізм отримання лише у відділенні, якщо прийдете до відділення, то отримаєте виплату. Якщо хочете отримати онлайн, то звертаєтеся до банку/недобанку, який це підтримує - список Вам навели. Зірочка біля ТАСа на сайті Фонду за рахунок Спортбанку, який з правової точки зору і є ТАС, а з точки зору ТАСа - ні.

Ну так цього ж на Фонді не видно:

"Дистанційні виплати здійснюють 5 банків-агентів: АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», Акціонерний банк «Південний», АТ «ПУМБ» та АТ «ТАСКОМБАНК». Інформацію про порядок здійснення банками дистанційних виплат можна дізнатись, перейшовши за посиланням під назвою кожного банку."

"АТ «ТАСКОМБАНК» став ще одним банком-агентом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який долучився до здійснення дистанційних виплат гарантованих сум вкладникам банків, що перебувають в управлінні Фонду. Таким чином, на сьогодні уже п’ять банків-агентів Фонду надають можливість своїм клієнтам отримувати гарантовані виплати віддалено, не відвідуючи відділення банків."
:( :mrgreen:
reef
 
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  v57 написав:такая активность
уже начали выплачивать нео?

Так - відучора - тільки не нео а конкорд - ліквідували саме його а не його фітех.
Alien
 
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