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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 08:45
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
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ignorabimus
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:14
ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
не було
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reef
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:16
reef написав: ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
не було
чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні
взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних
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flysoulfly
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:38
flysoulfly написав: reef написав: ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
не було
чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні
взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних
Ну взагалi то питання було по купівлі 37,2. До чого тут відділення? Це конкретно спосіб відкриття онлайн.
Ну і по топіку, лінк на який ви привели, на форумі достойний пошук відсутній як клас - тому знайти щось у тій темі здатен хіба що FinTech - решті форумчан щоб отримати інформацію імхо простіше через конкретні питання.
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Alien
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:09
reef написав: ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
не було
Та взагалi то є...Див.тут
, щоб не було зайвих комісій.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:37
ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
Якщо безкоштовно,то вносити на ощадний у гривні,з нього переносити на картку. Відкриття віртуальної картки в валюті. Далі в розділ депозит обираєте обмін. Треба по депозиту - зняти автопролонгацію,по картці-вимкнути смс. Буде по 37,20.
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sens
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Додано: Сер 23 сер, 2023 10:44
Alien написав: flysoulfly написав:
чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні
взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних
Ну взагалi то питання було по купівлі 37,2. До чого тут відділення? Це конкретно спосіб відкриття онлайн.
Ну і по топіку, лінк на який ви привели, на форумі достойний пошук відсутній як клас - тому знайти щось у тій темі здатен хіба що FinTech - решті форумчан щоб отримати інформацію імхо простіше через конкретні питання.
Alien, так, скорiше за все, що мова йде саме за онлайн відкриття, хоча i версiя flysoulfly має право на iснування, бо кiнцевий курс офлайн відкриття - без однiєї копiйки також 37.2, якщо округлити, то буде й зовсiм так само. Тому тут, напевно, тiльки сам автор знає, як правильно.
Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉
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