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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219>

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ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 08:45

Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:14

  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

не було
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:16

  reef написав:
  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

не було
чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні

взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:38

  flysoulfly написав:
  reef написав:
  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

не було
чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні

взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних

Ну взагалi то питання було по купівлі 37,2. До чого тут відділення? Це конкретно спосіб відкриття онлайн.
Ну і по топіку, лінк на який ви привели, на форумі достойний пошук відсутній як клас - тому знайти щось у тій темі здатен хіба що FinTech - решті форумчан щоб отримати інформацію імхо простіше через конкретні питання.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:09

  reef написав:
  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
не було
Та взагалi то є...
Див.тут, щоб не було зайвих комісій.
FinTech
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:37

  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

Якщо безкоштовно,то вносити на ощадний у гривні,з нього переносити на картку. Відкриття віртуальної картки в валюті. Далі в розділ депозит обираєте обмін. Треба по депозиту - зняти автопролонгацію,по картці-вимкнути смс. Буде по 37,20.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 10:44

  Alien написав:
  flysoulfly написав:чого це?
є
наприклад, відкрити онлайн буде дешевше, ніж у відділенні

взагалі - там все є : Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
там і таблиця
й пояснення
й обговорення підводних

Ну взагалi то питання було по купівлі 37,2. До чого тут відділення? Це конкретно спосіб відкриття онлайн.
Ну і по топіку, лінк на який ви привели, на форумі достойний пошук відсутній як клас - тому знайти щось у тій темі здатен хіба що FinTech - решті форумчан щоб отримати інформацію імхо простіше через конкретні питання.

Alien, так, скорiше за все, що мова йде саме за онлайн відкриття, хоча i версiя flysoulfly має право на iснування, бо кiнцевий курс офлайн відкриття - без однiєї копiйки також 37.2, якщо округлити, то буде й зовсiм так само. Тому тут, напевно, тiльки сам автор знає, як правильно.
Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:22

Re: ТАСКОМБАНК

Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.
Neolit
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:33

  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.

Звичайно буде. Знімете в Тасі. Попередньо краще замовляти готівку
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:42

  Alien написав:
  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.

Звичайно буде. Знімете в Тасі. Попередньо краще замовляти готівку

Рік тому так і не зміг повністю зняти звичайний депозит в izibank в ТАС. Декілька тижнів замовляв валюту на відділення, але замовлення так ні разу і не підтвердили. В кінці кінців частину віддали в відділенні без замовлення, а другу частину сказали замовляти. Але тоді була дещо інша ситуація.
ingtrans
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