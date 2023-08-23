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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:42

  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.

Возможность-то Изя такую предоставляет, но если интересуют и детали процесса, стоит почитать профильную тему, например, пару десятков страниц начиная с отсюда.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:54

  ingtrans написав:Рік тому так і не зміг повністю зняти звичайний депозит в izibank в ТАС. Декілька тижнів замовляв валюту на відділення, але замовлення так ні разу і не підтвердили. В кінці кінців частину віддали в відділенні без замовлення, а другу частину сказали замовляти. Але тоді була дещо інша ситуація.

Та, вроде, отработку заказа наладили. Другой вопрос, что уже минимум полгодика условия по конверту непосредственно у ТАСи выгоднее и поэтому дополнительная бюрократия оформления через Изю получается не ради выгоды, а наоборот, за свои деньги. Но если скучно и хочется новых знаний и приключений, почему бы и нет?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:01

  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?


да, можно не успеть, курс вырастет :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55

  FinTech написав:Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉

Сорри за офтоп, но как вы это делаете ?
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mustbe
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