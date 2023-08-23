Возможность-то Изя такую предоставляет, но если интересуют и детали процесса, стоит почитать профильную тему, например, пару десятков страниц начиная с отсюда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:42
Возможность-то Изя такую предоставляет, но если интересуют и детали процесса, стоит почитать профильную тему, например, пару десятков страниц начиная с отсюда.
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:54
Та, вроде, отработку заказа наладили. Другой вопрос, что уже минимум полгодика условия по конверту непосредственно у ТАСи выгоднее и поэтому дополнительная бюрократия оформления через Изю получается не ради выгоды, а наоборот, за свои деньги. Но если скучно и хочется новых знаний и приключений, почему бы и нет?
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:01
Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55
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