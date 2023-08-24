RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 216217218219

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:42

  Neolit написав:Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.

Возможность-то Изя такую предоставляет, но если интересуют и детали процесса, стоит почитать профильную тему, например, пару десятков страниц начиная с отсюда.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 14:54

  ingtrans написав:Рік тому так і не зміг повністю зняти звичайний депозит в izibank в ТАС. Декілька тижнів замовляв валюту на відділення, але замовлення так ні разу і не підтвердили. В кінці кінців частину віддали в відділенні без замовлення, а другу частину сказали замовляти. Але тоді була дещо інша ситуація.

Та, вроде, отработку заказа наладили. Другой вопрос, что уже минимум полгодика условия по конверту непосредственно у ТАСи выгоднее и поэтому дополнительная бюрократия оформления через Изю получается не ради выгоды, а наоборот, за свои деньги. Но если скучно и хочется новых знаний и приключений, почему бы и нет?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:01

  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?


да, можно не успеть, курс вырастет :mrgreen: :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5974
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55

  FinTech написав:Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉

Сорри за офтоп, но как вы это делаете ?
Поделитесь своим ноу-хау
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7105
З нами з: 27.12.17
Подякував: 166 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:20

  mustbe написав:
  FinTech написав:Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉

Сорри за офтоп, но как вы это делаете ?
Поделитесь своим ноу-хау

приєднуюсь.
розкажіть....не тримайте в собі :)
KVV
 
Повідомлень: 1147
З нами з: 29.11.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41

FinTech
Не розказуйте - продайте Treeum за три Інстаграми.
klug
 
Повідомлень: 8227
З нами з: 18.08.14
Подякував: 347 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:44

  cohan написав:
  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

да, можно не успеть, курс вырастет :mrgreen:

̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!
flysoulfly
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:56

  flysoulfly написав:
  cohan написав:
  ignorabimus написав:Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?

да, можно не успеть, курс вырастет :mrgreen:

̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!


в банке, а не в обменке )
когда будет не хватать :mrgreen:
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5974
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 11:01

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:[quote="5613092:ignorabimus"
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?


да, можно не успеть, курс вырастет :mrgreen:

̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!


когда будет не хватать :mrgreen:
не хватать? - не хватать Серьоге для покупки падшей Алки?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2538
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 216217218219
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sheva_ukraine97, SHURICK76 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.