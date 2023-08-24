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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 14:42
Neolit написав:
Знатоки, подскажите пожалуйста. Если я открываю в Изе конвертационный депозит, то по прошествию 3-х месяцев будет ли у меня возможность забрать его наличкой в кассе? По аналогии с Монобанком.
Возможность-то Изя такую предоставляет, но если интересуют и детали процесса, стоит почитать профильную тему, например, пару десятков страниц начиная с отсюда
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Додано: Сер 23 сер, 2023 14:54
ingtrans написав:
Рік тому так і не зміг повністю зняти звичайний депозит в izibank в ТАС. Декілька тижнів замовляв валюту на відділення, але замовлення так ні разу і не підтвердили. В кінці кінців частину віддали в відділенні без замовлення, а другу частину сказали замовляти. Але тоді була дещо інша ситуація.
Та, вроде, отработку заказа наладили. Другой вопрос, что уже минимум полгодика условия по конверту непосредственно у ТАСи выгоднее и поэтому дополнительная бюрократия оформления через Изю получается не ради выгоды, а наоборот, за свои деньги. Но если скучно и хочется новых знаний и приключений, почему бы и нет?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 15:55
FinTech написав:
Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉
Сорри за офтоп, но как вы это делаете ?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:20
mustbe написав: FinTech написав:
Стосовно пошуку, нехай звертаються, залюбки допоможу 😉
Сорри за офтоп, но как вы это делаете ?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:41
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:44
cohan написав: ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
да, можно не успеть, курс вырастет
̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:56
flysoulfly написав: cohan написав: ignorabimus написав:
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
да, можно не успеть, курс вырастет
̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!
в банке, а не в обменке )
когда будет не хватать
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Додано: Чет 24 сер, 2023 11:01
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
[quote="5613092:ignorabimus"
Купівля долларів по 37.2 на депозит, чи є якісь підводні камені, комісії?
да, можно не успеть, курс вырастет
̶И̶м̶я̶,̶ ̶с̶е̶т̶р̶а̶,̶ ̶И̶м̶я̶ ̶!̶ ̶ ̶ Когда?!
когда будет не хватать
не хватать? - не хватать Серьоге для покупки падшей Алки?
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Додано: Чет 24 сер, 2023 12:44
Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 24 сер, 2023 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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