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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.4 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 12:46

  vpchelko написав:Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?

Так, безкоштовно на вхід
sens
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Повідомлень: 14073
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
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