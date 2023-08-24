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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 12:46
vpchelko написав:
Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?
Так, безкоштовно на вхід
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sens
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Додано: Чет 24 сер, 2023 16:07
sens написав: vpchelko написав:
Можно ли пополнять ощадный депозит через СЭП?
Так, безкоштовно на вхід
так безкоштовно але це і спалені десь ліміти на сеп(якщо комусь критично як мені)
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